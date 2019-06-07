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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak yoldaki vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak yoldaki vatandaşlarla sohbet etti

Cb ile vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan geçtiği sırada kendisi selamlayan vatandaşların yanına giderek onlarla sohbet etti, tek tek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Üsküdar’daki Hz. Ali Camiinde Cuma namazını kıldıktan sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti. Burada bir süre duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar Kısıklı’daki konutuna dönmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan geçtiği sırada kendisini selamlayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları gördü. Aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların yanına gitti, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra onlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da hediye dağıtmayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşların metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için koşarak geldikleri de gözlendi.
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