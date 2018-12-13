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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var' Haberi

Erdoğan'ın açıklamaları

Diplomat Bild Yurt Dışı Mali Müşavir Muhakeme 

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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var"-"Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz"-"Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor"-"Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık"-"Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz"-"Dışişleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik ilişkiler yürüttük"-"Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden hayata geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ikinci 100 günlük icraat programı açıklamasını gerçekleştiriyor.
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