Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi İzle

- - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa havalimanı'ndan ayrılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişiCumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 'ya geldi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 02.05'te Ankara 'ya geldiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla saat 02.05'te Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, partililer ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine gidişte vatandaşlar Erdoğan'ı karşılamak için ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla bekliyor.