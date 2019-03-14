Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu ve hastaları ziyaret etti - ANKARA
- Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneyi gezerek incelemelerde bulunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi gören hastaları ziyaret etmesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, açılışın ardından hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.
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