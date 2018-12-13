Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecektir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ankara 'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecektir" - ANKARA - Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ankara 'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak."