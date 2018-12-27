Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim' Haberi

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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim"-"Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, muhtarlarımızı memnun eden beni de eder. Ne söz verdiysek yerine getirdik. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması ile ilgili projeyi hayata geçiriyoruz"-"Bu salondaki manzara Türkiye’deki demokrasinin tavanından tabanına nasıl ahenk içinde işlediğinin ispatıdır"-"Ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yüzde 52.6 oyu kim verdi"-"Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim yürü demez"-"Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kendini kaldırır o kürsüden aşağı atar"-"Meşruiyetle ilgili pek çok teori vardır. Siyasi iktidarın önettiği meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Demokrasilerde bu desteğin ölçüm ve uygulama yolu serbest seçimlerdir"-"CHP kurultayında seçilip geldiği için meşru bir siyasetçidir. CHP seçmeni delegesinin tercihine saygılıyız" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu.



