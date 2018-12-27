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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim' Haberi

Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Gesi Muhalefet 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim"-"Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, muhtarlarımızı memnun eden beni de eder. Ne söz verdiysek yerine getirdik. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması ile ilgili projeyi hayata geçiriyoruz"-"Bu salondaki manzara Türkiye’deki demokrasinin tavanından tabanına nasıl ahenk içinde işlediğinin ispatıdır"-"Ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yüzde 52.6 oyu kim verdi"-"Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim yürü demez"-"Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kendini kaldırır o kürsüden aşağı atar"-"Meşruiyetle ilgili pek çok teori vardır. Siyasi iktidarın önettiği meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Demokrasilerde bu desteğin ölçüm ve uygulama yolu serbest seçimlerdir"-"CHP kurultayında seçilip geldiği için meşru bir siyasetçidir. CHP seçmeni delegesinin tercihine saygılıyız" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu.

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