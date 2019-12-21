Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız' Haberi

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( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız” dedi.





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