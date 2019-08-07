Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi' - ANKARA

' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (ABD askeri heyeti ile) Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. ' Erdoğan: ' (ABD askeri heyetiyle görüşme) Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. ' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. '

