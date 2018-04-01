Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz' - ADANA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (4)"Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleri ile olduğu gibi Amerika ile de yakından çalışmaktan biz memnuniyet duyarız""Buna karşılık son olarak Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de hiç yakıştıramadığımız bir takım beyanlar, bir takım görüşmeler, bir takım haberler geldi"