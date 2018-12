Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Amerika’nın, İran’a yönelik yaptırım kararını desteklemiyoruz” Haberi

-Ruhani'nin açıklamaları

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika’nın, İran’a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi etkilerini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. 4 Ekim 2017 tarihinde İran’ı ziyaret ettiğini ve 4’üncü Konsey Toplantısını İran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Son olarak, Tahran’da 7 Eylül 2018 tarihinde yapılan üçlü zirve vesilesiyle bir araya gelmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin gerçekleştiriliyor olmasının ayrıca farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız bu ivmeyi her iki ülkenin de menfaatine hizmet edecek sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum. Ruhani ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, güncel bölgesel gelişmeler başta olmak üzere ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017 yılında 11 milyar dolar, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş. İkili ticaret alanında tespit ettiğimiz, hedef olarak belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefine ulaşmamız için çok daha hazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum. İş adamlarımız ve yatırımcılarımız için el verişli bir iş ortamının tesis, iş çevrelerinin teşviki yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bugün bu toplantıların ardından Çankaya Köşkünde iş adamlarımız ile bir araya gelmek suretiyle iş formunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir iş birliğinin söz konusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmış olmasından memnunuz. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarı ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran ile iş birliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bölgesel konularda İran ile iş birliğimizi, istişarelerimizi bu doğrultuda derinleştiriyoruz. Bu iş birliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonunun da katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz. Çabalarımızı Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak kalıcı bir barışın tesisi için artırmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı. Amerika’nın, İran’a uyguladığı yaptırımlara da değinen Erdoğan, “Türkiye olarak, kapsamlı ortak eylem planı, tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla, planın devamının uluslararası barış ve güvenliğe hizmet ettiğine, edeceğine inanıyoruz. İran’ın plan kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir. Böyleyken, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Biz meselelerin dayatmalarla değil, angajmanla, karşılıklı müzakerelerle çözülmesinin taraftarıyız. Amerika’nın, İran’a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi etkilerini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. Komşuluk hukuku, ülkelerimizin zor zamanlarında birbirlerine destek olmasını gerektirir. Biz de İran’a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Köklü geçmişimizden ilham alan ilişkilerimizi geleceğe daha da güçlü biçimde taşıyacağımıza inanıyorum. Kardeşim Ruhani’ye verdiği destek ve sergilediği dayanışmadan ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkenin ilgili bakanlarını, kurum ve kuruluşlarını da ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.