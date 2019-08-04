Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır'' - BURSA
- AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı. (4)Erdoğan: "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır."Erdoğan: "Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."
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