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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan : '(Akşener'in Denizli mitingindeki konuşması) Şimdi avukatlarımı görevlendirdim' - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan : '(Akşener'in Denizli mitingindeki konuşması) Şimdi avukatlarımı görevlendirdim' - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(Akşener'in Denizli mitingindeki konuşması) Şimdi avukatlarımı görevlendirdim" - MARDİN - AK Parti Mardin Mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir yalan uydurdular. Ne biliyor musunuz? Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyor muşum. Artık baktılar ki, tutmuyor hiçbir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral hanım da yapıyor. Meral hanım da dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimizden bahsediyor. Utan utan. Sen ne terbiyeden muafsın ya. Şimdi avukatlarımı görevlendirdim."

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