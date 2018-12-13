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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- 9 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz."

Restorasyon Allah 

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