Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. - 9 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz."