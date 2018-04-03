Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir" - ANKARA - Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni - Temel atma töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla düzenlenen Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız."