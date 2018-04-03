Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir" - ANKARA - Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni - Temel atma töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla düzenlenen Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.
(6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız."

Doğalgaz Dera Nükleer Enerji Petrol Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı