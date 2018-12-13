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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli helikopter 'Gökbey'i katılımcılara tanıtmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- 13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanacağını bildirdi.Erdoğan: "Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur."

Yerli Helikopter Bild Helikopter 

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