Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine katıldı - DİYARBAKIR
- AK Parti'nin Diyarbakır mitingi - Mitinge katılan vatandaşların bekleyişi - Asılan pankart ve afişlerden detay görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır 'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(1)
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