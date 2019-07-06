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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Erdoğan'ın başkanlık binasından ayrılması

Toplantı 

-detaylar

( İSTANBUL )- Erdoğan, başkanlık binası önünde vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Erdoğan, İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda AK Partili Belediye Başkanları ile toplantı yaptı. Erdoğan'ı İl Başkanlığı önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı. Saat 16.30'da başlayan toplantı 18.30'da sona erdi. Toplantının ardından Erdoğan İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı.
Erdoğan İl Başkanlığı'ndan ayrılırken toplantıya dair açıklama yapılmadı.
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