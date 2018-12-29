Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul belediye başkan adaylarını tanıttı



- Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’na katıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ittifakı kapsamında İstanbul’da 3 ilçede aday göstermeyerek Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceklerini de söyledi.



Erdoğan Beşiktaş’ta MHP Belediye Başkan Adayı Serkan Topeli, Maltepe’de MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykal ve Silivri’de MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz’ı destekleyeceklerini kaydetti.

Ak Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları ise şöyle sıralandı: “Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy”

