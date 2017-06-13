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13 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti iftarında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti iftarında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı 


Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

'14 YILDA CUMHUR İLE CUMHURİYETİ BULUŞTURDUK'
'Türkiye devlet millet ilişkilerinde faturanın da hep Ankaraya kesildiği sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Biz 14 yılda yaptığımız hizmetlerle Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturduk. Milletimizin Ankara'ya bakışını da değiştirdik. Bu sürede Ankara da kendisini değiştirdi.

ANKARA O GECE GAZİ ÜNVANINI KAZANMIŞTIR
O gece tankların altına kendini atan milletimle iftihar ediyorum. Milletimiz göğsünü siper etti tankların üzerine gitti. İman böyle bir şey. Bir tarafta imanlı aziz millet vardı öbür tarafta imanını kaybetmiş bir saldırganlar çetesi vardı. Ankara 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla Gazi ünvanını hak etmiştir. Ankara'da o gece 149 kardeşimiz şehit oldu. O gece yaralanarak gazilik şerefine ulaşan Ankaralıların sayısı bin 222.

2019'A KADAR DURMADAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ
Hükümet olarak bizlere düşen bu şehri layık olduğu hizmetlere daha da arttırarak ulaştırmaktır. Her alanda Ankara'yı uluslararası düzeyde bir marka şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Süratle kentsel dönüşümü bitirmek durumundayız. Kaçak yapılaşma gece kondular bütün bunlar bizim yapacağımız değişimle halletmemiz lazım. 2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadığımız ev sıkmadığımız el kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.
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