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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Başkan Adayı 

-detaylar

( İSTANBUL -1)- "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atila" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı.
Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre AK Parti’nin adayları şöyle: “Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü"
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