Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre AK Parti’nin adayları şöyle: “Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kilis Mehmet Abdi Bulut Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak"