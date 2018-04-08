Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katıldı - detaylar - SİİRT
- Alanda toplanan vatandaşlardan görüntüler - Binalara asılan bayrak görüntüleri - Vatandaşların bayrak sallaması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabından kesitSİİRT - AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi Siirt Yeni Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.