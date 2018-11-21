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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AİHM'in kararı) O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün silahlarını da size çevireceklerdir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AİHM'in kararı) O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün silahlarını da size çevireceklerdir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AİHM'in kararı) O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün silahlarını da size çevireceklerdir" - ANKARA - Salonun iç genel planı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
(3)Erdoğan: "(AİHM'in kararı) O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir."

Teröristler 

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