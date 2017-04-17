Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AGİT haddini bilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AGİT haddini bilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlara hitap etti.

Avrupa 16 Nisan Halk Oylaması Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 


Erdoğan: 'AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz' dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'deki referandum için 'uluslararası standartların gerisinde kaldı' açıklamasında bulunmuştu.

16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
devamı
Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÇorumdaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorumda
Yenikapı'da tarihi miting! 08 Nisan 2017Yenikapı'da tarihi miting! 08 Nisan 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Ünlüler Darbe Gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeÜnlüler Darbe Gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklarla BuluştuCumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklarla Buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muhtarlar ToplantısıCumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muhtarlar Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı