Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin'de huzurlu bir ortamı sağlayacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de huzurlu bir ortamı sağlayacağız" - ANKARA - Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katıldı. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık. Hastaneleri, hepsini bakıma alıyoruz. Oraların kontrolünü, yönetimini, hepsini bakımımız altına alıyoruz ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız."