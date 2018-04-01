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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Adana'ya geçtiğimiz 15 yılda 37 katrilyon liralık yatırım yaptık' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Adana'ya geçtiğimiz 15 yılda 37 katrilyon liralık yatırım yaptık' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Adana'ya geçtiğimiz 15 yılda 37 katrilyon liralık yatırım yaptık" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (7)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Adanalı yıllarca dertli başını verecek yer aradı. Biz, başındaki dertlerden kurtulabilmesi için Adana'ya geçtiğimiz 15 yılda 37 katrilyon liralık yatırım yaptık"

Lyon 

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