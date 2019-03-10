Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da

- Polis helikopterinden görüntü - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle havalimanından çıkışı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay ve oyuncak dağıtması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir kız çocuğuyla fotoğraf çektirmesiADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Adana 'ya geldi.
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