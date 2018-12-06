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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Açılım politikalarımızdan birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Açılım politikalarımızdan birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açılım politikalarımızdan birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılanları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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Politika Gesi 

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