Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Açılım politikalarımızdan birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açılım politikalarımızdan birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılanları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. - 1 -