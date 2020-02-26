Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Açık konuşmak gerekirse karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Önce yargıdan, adaletten bahsedip ardından yargıya, adalet kurumlarına, savcılarımıza her türlü hakareti yapan zihniyet başka nasıl ifade edilir?'