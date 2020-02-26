Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Açık konuşmak gerekirse karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Önce yargıdan, adaletten bahsedip ardından yargıya, adalet kurumlarına, savcılarımıza her türlü hakareti yapan zihniyet başka nasıl ifade edilir?'
Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Açık konuşmak gerekirse karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Önce yargıdan, adaletten bahsedip ardından yargıya, adalet kurumlarına, savcılarımıza her türlü hakareti yapan zihniyet başka nasıl ifade edilir?"-"Atatürk'ün partisiyiz diyor. Ondan da haberi yok. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta ne işi vardı? Biz tarihimizle geleceğe yürüyen bir partiyiz? Biz bu zihniyeti tanırız. Türk milleti Çanakkale'de 7 düvele karşı mücadele ederken emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı"-"CHP'yi milletimize, başındaki zatı da hekimlere havale ediyorum" ANKARA
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