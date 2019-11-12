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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

Irak 

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