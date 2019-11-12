Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti - ANKARA Haberi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın havalimanındaki askerlere selam vermesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlayanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merdivenlerden çıkarak uçağa binmesi ve el sallaması - Uçağın hareket etmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD' ye gitmek üzere Esenboğa Havalimanından ayrıldı.
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