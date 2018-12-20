Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin İran'a yaptırım kararı) Bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye atıyor, bu kararı desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin İran'a yaptırım kararı) Bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye atıyor, bu kararı desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan: "Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz."Erdoğan: "ABD'nin İran'a yaptırım kararının bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye attığını, bunları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum."