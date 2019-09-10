Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'den) FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor."
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