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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD'den beklentimiz güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD'den beklentimiz güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'den beklentimiz güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır."Erdoğan:"ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları"Erdoğan : "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir."

Terörle Mücadele Sığınmacı Güvenli Bölge Sığınmacılar Göç Dalgası 

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