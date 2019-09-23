Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumu temsilcileri ile buluştu - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman topluğu temsilcileri ile tokalaşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - ABD'deki Müslüman toplumu temsilcilerinin konuşmasıNEW YORK - Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumu temsilcileri ile yemekte buluştu.
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