Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - NEW YORK Video

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gelişi - Peninsula Otel önünde alınan güvenlik önlemleri - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi ve karşılamaya gelen vatandaşları selamlamasıCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York 'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandıNEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York 'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York 'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.
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