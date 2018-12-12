Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını sahaya sürmeyi tercih etti. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız?Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika Birleşik Devletleri) Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Kiminle yan yana? Kendi bayraklarıyla o paçavralar yan yana. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi."