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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la telefonda görüştü

ARŞİV -

Terörle Mücadele Orman Yangınları Telefon Görüşmesi Yol Haritası Terör Örgütü 

-Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi

( ANKARA )- Görüşmede Kaşıkçı cinayeti, FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler ele alındı ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump akşam saatlerinde telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD’de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a, Kaliforniya’daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti. Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD’nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı. İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi. Fransa’da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.
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