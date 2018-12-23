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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Sosyal medyada attıkları mesajlar

Sosyal Medya Terörle Mücadele Diplomat Telefon Görüşmesi Yeni Yıl 

-Erdoğan- Trump arşivi

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump’ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etmişlerdir. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye’de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde ülkemizin NATO müttefikimiz ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulamışlardır. İki lider, Suriye’deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır. Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varılmıştır" denildi. Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı: "Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."
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