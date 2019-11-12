Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (5)Erdoğan: "AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz."Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin."Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın."Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz."
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