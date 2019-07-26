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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi

camiye giriş ve camiden çıkış

( ANKARA ) ANKARA

Cuma Namazı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmazken, bazı vatandaşların da taleplerini dinledi. Erdoğan, namaz sonrasında yeniden AK Parti Genel Merkezine geçti.
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