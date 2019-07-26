Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmazken, bazı vatandaşların da taleplerini dinledi. Erdoğan, namaz sonrasında yeniden AK Parti Genel Merkezine geçti.

