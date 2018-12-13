Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. - 5 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz."