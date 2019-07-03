Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı - ANKARA
- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na hediye takdim edilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mezun olan öğrencilere belgelerini ve hediyelerinin verilmesi - Hatıra fotoğrafı çekilmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (6)
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