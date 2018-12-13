Cumhurbaşkanı Erdoğan: '5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz" - ANKARA - "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz."