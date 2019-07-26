Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (2)"AK PARTi olarak bir önceki seçimlere göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Büyükşehirinden iline, ilçesinden beldesine kadar bunların hepsinin de değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz""İllerimizde 24 haziran 2018 milletvekili seçimlerinde ortaya çıkan tabloyu da göz önünde bulundurarak teşkilatlarımızdan adaylarımıza kadar tüm eksiklerimizi, hatalarımızı tespit edeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. "
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