Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz'- MARDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz" - MARDİN - AK Parti Mardin Mitingi - Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay paketi dağıtması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı söylemesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı adaylarıyla vatandaşları selamlamasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım