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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz'- MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz'- MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz" - MARDİN - AK Parti Mardin Mitingi - Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay paketi dağıtması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı söylemesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı adaylarıyla vatandaşları selamlamasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)

Belediye Başkanı 

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