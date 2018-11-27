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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız."

Toplantı Grup Toplantısı 

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