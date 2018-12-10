Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız" - ANKARA - İnsanlığın Medeniyeti programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Gece gündüz çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız."