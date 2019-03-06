Cumhurbaşkanı Erdoğan:'3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız'
Erdoğan açıklama
( ANKARA - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız"-"Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız" ANKARA
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