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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız'

Erdoğan açıklama

( ANKARA - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız"-"Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız" ANKARA

Lyon Hayvancılık Hayvan 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” Programı’nda konuştu.

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