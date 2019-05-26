Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız' - İSTANBUL İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız" - İSTANBUL - Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması - Sporcu ve sanatçılardan detaylarİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.(1)
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